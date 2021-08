Krisenstab Oberhausen: Aktuelle Informationen von Donnerstag, 12. August 2021 (Stand 9 Uhr)

Die aktuellen Zahlen

Aktuelle Inzidenzstufe: Stufe 1

7-Tage-Inzidenz: 25,1 (20,4)

= Anzahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner

Infizierte Personen: 89 (72)

Todesfälle: 375 (375)

Gesamtzahl Personen in angeordneter Quarantäne: 207 (195)

Genesene Personen: 10.639 (10.637)

Gesamtzahl infizierte Personen (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 11.103 (11.084)

Hinweis zur Errechnung der Inzidenz:

Eine mögliche Abweichung zum Inzidenzwert des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) lässt sich einfach erklären: Jedes positive Corona-Testergebnis wird von den Laboren mit einem Meldedatum versehen, ans LZG übermittelt und vom LZG dem entsprechenden Meldetag zugeordnet. Wenn ein Testergebnis für einen zurückliegenden Tag gemeldet wird, ändert sich dadurch rückwirkend die Inzidenz für diesen Tag. Auf der Homepage des LZG werden diese Werte täglich neu ausgewiesen.

Die Zahlen stellen immer eine Momentaufnahme dar. Das heißt: Sie verändern sich im Laufe eines Tages, da zum Beispiel die Rückmeldungen der Labore über positiv getestete Personen kontinuierlich aktualisiert werden. Sowohl das Landeszentrum Gesundheit als auch das Robert Koch-Institut beziehen sich bei ihren täglichen Veröffentlichungen auf einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem die Meldungen dort eingelaufen sind. Daher kann es zwischen den dort veröffentlichten und den in der aktuellen Pressemitteilung genannten Zahlen Abweichungen geben.

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 5 (5) Personen; keine Person auf der Intensivstation.

Impfungen – Anzahl in Oberhausen

Erstimpfungen: 129.766 (129.209)

Zweitimpfungen: 110.484 (108.873)

Gesamtzahl: 240.250 (238.082)

Der große Anstieg bei der Anzahl der Impfungen ist auf Nachmeldungen aus den Arztpraxen zurückzuführen.

Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/impfen

Impfzentrum ist vom 9. bis 15. August 2021 täglich geöffnet

Das Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle, Goebenstraße 148, ist von Montag, 9. August, bis Sonntag, 15. August 2021, täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahre werden dann mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) geimpft. Gleichzeitig wird ein Termin für die Zweitimpfung vereinbart. Mitbringen müssen die Impfwilligen ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis) und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis. Um Wartezeiten im Impfzentrum möglichst gering zu halten, wird darum gebeten, idealerweise die beiden Dokumente „Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung“ und „Anamnese- und Einwilligungsbogen“ ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen. Die Links zu den Dokumenten finden Sie auf der Seite www.oberhausen.de/impfen.

Impfung von Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren

Mittwochs und samstags können sich im Impfzentrum auch Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren impfen lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Allerdings muss die schriftliche Einwilligung aller sorgeberechtigten Erziehungspersonen zwingend zur Impfung mitgebracht werden. Es genügt, wenn nur eine erziehungsberechtigte Person das Kind/die Jugendliche/den Jugendlichen dann in der Halle begleitet. Den Link zur Einwilligungsbescheinigung finden Sie auf der Seite www.oberhausen.de/impfen. Eine ausführliche medizinische Beratung und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen beziehungsweise ihrer Sorgeberechtigten erfolgt durch einen anwesenden Kinderarzt oder eine Kinderärztin im Impfzentrum.

Mobile Impfstellen für Erst- und Zweitimpfungen

Die Stadt Oberhausen bietet erneut Corona-Impfungen jenseits von Impfzentrum und Arztpraxen an: Ein mobiles Impfteam wird an vielen verschiedenen Orten Bürgerinnen und Bürgern eine Immunisierung ohne Termin ermöglichen – sowohl mit Erst- als auch mit Zweitimpfungen.

Die Termine und Orte:

• Donnerstag, 12. August: 11 bis 18 Uhr, BERO-Center, Eingang Nord neben dem

Ladenlokal Action

• Freitag, 13. August: 11 bis 18 Uhr, Sterkrader Tor, Freifläche an der Kreuzung

Eugen-Zur-Nieden-Ring und Bahnhofstraße

• Samstag, 14. August: 10 bis 16 Uhr, Osterfelder Markt

• Sonntag, 15. August: 10 bis 16 Uhr, „Sommertreff der Karnevalsgarden“, am

Stadion Niederrhein, Lindnerstraße, (Zweitimpfungsort für die Personen,

die am 18. Juli im Kaisergarten geimpft wurden)

• Montag, 16. August: 10 bis 16 Uhr, Quartiersbüro Tackenberg,

Wasgenwaldstraße 49

• Dienstag, 17. August: 10 bis 16 Uhr, Altmarkt

• Mittwoch, 18. August, 15 bis 18 Uhr, neben dem Corona-Testzelt beim

„Sterkrader Sommervergnügen“ auf dem Hirschberg

• Donnerstag, 19. August: 10 bis 14 Uhr, Markt Schmachtendorf

• Freitag, 20. August: 12 bis 18 Uhr, Centro Luise-Albertz-Platz

und Platz der Guten Hoffnung

• Samstag, 21. August: 10 bis 16 Uhr, Akşemseddin Camii Moschee,

Emmericher Straße 31

• Samstag, 21. August, 15 bis 18 Uhr, neben dem Corona-Testzelt beim

„Sterkrader Sommervergnügen“ auf dem Hirschberg

• Sonntag, 22. August: 10 bis 16 Uhr, Hacı Bayram Camii Moschee,

Weißensteinstraße 62

• Sonntag, 22. August: 11 bis 16 Uhr, Bero-Center, Trödelmarkt Eingang Nord

McDonald’s

• Samstag, 28. August, 15 bis 18 Uhr, neben dem Corona-Testzelt beim

„Sterkrader Sommervergnügen“ auf dem Hirschberg

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahre werden mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) geimpft. Wer zur Erstimpfung kommt, erhält einen Termin für die Zweitimpfung.

Mitbringen müssen die Impfwilligen ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis) und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis.

Um die Wartezeiten möglichst gering zu halten, sollten außerdem folgende Vordrucke ausgefüllt und mitgebracht werden: Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff (PDF, 903 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm) und der Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff (PDF, 893 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm).

Diese Vordrucke und weitere Infos gibt’s unter www.oberhausen.de/impfen.

Schulen und Kindertageseinrichtungen (KTE)

Quarantäne-Fälle an Schulen:

Schülerinnen und Schüler: 0 (0)

Pädagogische Fachkräfte: 0 (0)

Quarantäne-Fälle in Kindertageseinrichtungen:

Kinder: 24 (24)

Pädagogische Fachkräfte/sonstige Personen: 0 (0)

Corona-Hotline Stadt Oberhausen – 0208 825-7777

Anrufe am Mittwoch, 11. August: 42 (35)

Montag bis Donnerstag: 7 bis 17 Uhr

Freitag: 7 bis 14 Uhr

Bürgertelefon des Landes NRW – 0211 9119-1001

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 9:30 bis 18 Uhr

Hinweis: In Klammern stehen die Zahlen vom Vortag.