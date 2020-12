VERANSTALTUNGSREIHE

„SEI WILD UND FRECH UND WUNDERBAR“

(Zitat vermutlich von Astrid Lindgren)

Übungseinheiten für ein authentischeres,

lebendigeres und freudvolleres Leben

Psychologie muss nichts abgehobenes und

schwieriges sein. Denn die Welt um uns ist bereits kompliziert genug und täglich kommen

neue Dinge, die uns besorgen, verunsichern,

ärgern oder kränken, hinzu.

Ziel dieser Reihe der Heilpraktikerin für Psychotherapie, Nathalie Berude-Scott, ist es, das Augenmerk wieder auf das Wunderbare im Leben

zu lenken. Die Teilnehmenden erhalten Anregungen, den Blick auf die Welt und auf sich

selbst neu auszurichten.

Einfach nachvollziehbare und leicht verständlich erklärte psychologische Erkenntnisse können so in unser tägliches Leben übertragen

werden.

Kursleitung: Nathalie Berude-Scott

Veranstaltungsort: FI Oberhausen, Rua Hiroshima 1

46147 Oberhausen

Teilnahmegebühr: 7,50 €

Jeweils 19.00 –20.45 Uhr (2 UStd.)Workshop: „Ich bin total in mich verliebt!“

So richtig gut wird das Leben erst, wenn wir

aufhören, uns täglich selbst für unsere vermeintlichen Fehltaten und Unzulänglichkeiten

zu beschimpfen. Die schlimmsten kritischen

Stimmen sitzen nämlich nicht in unserer Umgebung, sondern tief verankert in uns drin. Von

dort aus vermiesen Sie uns das Leben jeden Tag

zuverlässig, manchmal so stark, dass wir weder

stolz sein können noch uns freuen können. In

dieser Übungseinheit wollen wir Frieden mit

dem inneren Kritiker schliessen und einen Weg

für ein harmonisches Miteinander finden.

Dienstag, 04.05.2021

G 21025 E