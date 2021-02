Die beiden Inseln haben wir bei unserer Karibikkreuzfahrt im Jahr 2016 besucht.

In Fort-de-France auf Martinique

Martinique ist ein französisches Überseedepartement und hier gilt der Euro als Währung.

Die Insel ist 1.128 km² groß und hat knapp 400.000 Einwohner. Sie ist 73 km lang und 39 km breit. Die Inselhauptstadt ist Fort-de-France mit etwa 85.000 Einwohner. Die Insel gehört zu den Kleinen Antillen und den Inseln über dem Winde.

In einer Markthalle in Fort-de-France auf Martinique

Wir haben um 7.30 Uhr in Fort-de-France auf Martinique angelegt. Da wir keinen Ausflug gebucht hatten, sind wir erst gegen 9:00 Uhr zum Frühstück erschienen. Um 10:00 Uhr sind wir dann vom Schiff aus in die Innenstadt gelaufen und haben uns dort ein wenig umgesehen. Leider hat es an diesem Tag sehr viel geregnet und wir sind patschnass geworden. Wir sind daher auch in eine Kirche gegangen und haben eine Markthalle besucht. Obwohl wir von TUI Regencapes erhalten hatten, waren die Schuhe und Hose vom Regen durchnässt und wegen der hohen Luftfeuchtigkeit war auch das T-Shirt durchgeschwitzt.

Am Strand von Sainte Anne auf Guadeloupe

Guadeloupe ist, wie Martinique, ein französisches Überseedepartement. Auch sie gehört zu den Kleinen Antillen und den Inseln über dem Winde.

Die Insel ist 1.628 km² groß und hat etwas über 400.000 Einwohner. Die Inselhauptstadt ist Basse-Terre mit etwas über 10.000 Einwohnern. Die Form der Insel ähnelt in etwa einem Schmetterling.

Auf Guadeloupe - Strelizie

Auf Guadeloupe haben wir um 7:30 Uhr den Hafen in Point-á-Pitre erreicht und hatten auch hier keinen Ausflug gebucht. Nach dem Frühstück sind wir vom Schiff gegangen und haben mit einer Frau gesprochen, die uns eine Tour zu einem Wasserfall und einem Strandaufenthalt in Sainte Anne anbot. Die Tour kostete 30€ pro Person und würde mit 6 Personen stattfinden. Da wir schnell noch weitere Mitfahrer gefunden hatten ging es auch gleich los. Nach einer Fahrt von ca. 45 Minuten haben wir den Parkplatz vor dem Wasserfall erreicht. Am Wasserfall war es ganz nett, wenn man aber etwas näher heran wollte, musste man über glitschige Steine klettern. Anschließend hielten wir noch an einer kleinen Hängebrücke. Auch hier war es ganz nett.

In Sainte Anne auf Guadeloupe

Dann sind wir ca. 1 Stunde nach Sainte Anne gefahren und hatten dort einen einstündigen Aufenthalt. Danach ging es wieder zurück zum Schiff. Wir hatten hier Glück, dass es immer nur dann geregnet hat wenn wir im Auto saßen.