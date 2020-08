Ich möchte euch heute "DE GODE STUV" in Radbruch vorstellen.

Radbruch ist eine Gemeinde im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen.

Wenn man das Restaurant zum ersten Mal betritt, ist man so vieles: man ist sprachlos, beeindruckt, fasziniert und wie in einer anderen Welt.

In diesem kleinen und zauberhaften Häuschen finden Menschen einen Platz, die noch Sinn für das Besondere haben. Man kommt runter, man entschleunigt. Es ist so, als wenn Schnelllebigkeit und Hektik draußen vor der Tür warten. Hier genießt man, hier verweilt man.

In dieser besonderen Atmosphäre werden viele Sinne angesprochen und verwöhnt:

Schmecken: Die 70-jährige Inhaberin kocht und backt selber. Da schmeckt man Frische und natürliche Aromen.

Sehen: Die Augen haben so viel zu gucken. Meine Fotos geben euch einen kleinen Einblick. Hier gibt es so viele Kostbarkeiten. Altes Geschirr und Porzellan, Deko, Puppen und Puppenstuben, Lampen, Krüge und Bilder, Handarbeit,...

Manche Menschen, die das gemütliche Restaurant zum ersten Mal betreten, sagen vielleicht, dass alles wahrlos zugestellt ist, doch das ist nicht so. Man muss es einfach auf sich wirken lassen. Und trotz der ganzen gesammelten und ausgestellten Massen ist es blitzeblank in den Räumlichkeiten von Frau Schilde.

Natürlich ist das liebevoll zubereitete Essen auf altem Porzellan auch eine Augenweide; fast zu schade zum Essen.

Hören: Im Restaurant läuft im Hintergrund leise instrumentale Musik. In vielen Restaurants ist es sehr laut durch die Unterhaltungen der Gäste und das Klappern des Bestecks. Aber nicht in der guten Stube. Irgendwie werden diese Geräusche "geschluckt". Es herrscht eine ruhige Atmosphäre.

Die Gäste hören aber auch gerne Frau Schilde zu. Die herzliche Inhaberin hat einen lieben und höflichen Umgangston. Wenn Sie erzählt, hängen die Gäste an ihren Lippen. Ihre Sprüche haben mich total an die Sprüche meiner Oma erinnert.

"De gode Stuv" - ein traumhafter Ort für Leib und Seele. Dieses Restaurant ist samt Frau Schilde ein Unikat. So etwas habe ich noch nie gesehen und erlebt.

Jeder, der mal in der Nähe ist, sollte unbedingt mal hier hin kommen und eine Auszeit vom Alltag nehmen.

Lasst diese herzliche und besondere Atmosphäre auf euch wirken.