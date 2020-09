1.Spieltag der neuen Bowlingsaison 2020/2021

In der neuen Bowlingsaison ist alles anderes, wegen den Corona Regeln.

Am Vormittag werden gegen eine Mannschaft 3 Spiele gemacht und am Nachmittag gegen eine andere Mannschaft auch nochmal 3 Spiele. Es werden pro Spiel 2 Punkte vergeben und für die Gesamtserie gibt es auch nochmal zwei Punkte. Das heißt man kann 16 Punkte am Tag holen.

Bei den Damen in der Oberliga 2 sind nur noch vier Mannschaften an den Start. Die Damen vom BSV Fortuna Oberhausen starteten in Erkelenz gegen Strikers Köln und holten insgesamt 4 Punkte, man konnte das 1.Spiel gewinnen und die Gesamtserie, mit 1883 zu 1879 Pins. Somit erkämpfen Sie sich 4 Punkte.

In der zweiten Begegnung gegen BC Tropics Köln konnte man alle drei Spiele gewinnen und holten somit 8 Punkte. Mit 12 Punkte bei 3.817 Pins steht nach dem 1.Ligatag auf den ersten Tabellenplatz.

Den beiden Herrenmannschaften vom BSV Fortuna Oberhausen spielen in der

Landesliga 2.Man startete in Soest.

In der Vormittag Serie spielte Fortuna1 gegen den BC 72 Wattenscheid. Und das erste Spiel in der neuen Saison ging verloren mit 632 zu 695 Pins. Aber danach konnte man die Spiele 2 und 3 für sich entscheiden und auch die Gesamtserie mit 1975 zu 1943 Pins, was dann 6 Punkte machte.

In der 2.Serie spielten dann beide Fortuna Mannschaften gegen einander. Hier konnte Fortuna 1 sich mit 8 Punkte bei 2012 zu 1871 Pins durchsetzen.

Somit liegt man auf den 2.Tabellenplatz mit 14 Punkte bei 3987 Pins.

Fortuna 2 startete gegen den PSV Oberhausen 2. Man konnte leider nur das zweite Spiel für sich entscheiden und zwar mit 694 zu 638 Pins.

Somit liegt man mit 2 Punkte und 3774 Pins auf den 5.Tabellenplatz.

Der nächste Spieltag ist der 4.Oktober und alle drei Mannschaften haben ein Heimstart in Knippi`s Bowling Palace.