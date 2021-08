100. Deutsche Meisterschaften Kanurennsport Hamburg

2 Meistertitel und eine Vizemeisterschaft für Caroline Heuser

Unter einem restriktiven Corona- Schutzkonzept fanden vom 07.08. bis 15.08.2021 die 100, Deutschen Meisterschaften im Kanurennsport in Hamburg statt. Geteilt in zwei Veranstaltungsblöcke für die Schüler- und Jugendklassen bzw. Junioren- und Erwachsenenklassen in einem abgezäunten Bereich mit Einlasskontrolle, Luca-Akkreditierung, Maskenpflicht durchgängig und auf dem gesamten Gelände, ohne Umkleiden oder Duschen stellte die Veranstaltung die teilnehmenden Vereine vor große logistische Probleme. Zuschauer waren nicht erlaubt, der Zugang für Sportler und Betreuer nur für den jeweiligen Wettkampfteil erlaubt.

Nicht beeindrucken von diesen harten Regelungen lies sich Caroline Heuser in den Rennen der Schülerinnen A. Angetreten in den Einerkajaks über die 500m sowie die 2000m Langstrecken- Distanz machte die 14jährige bereits in den Vorläufen mit deutlichem Vorsprung klar, dass sie in diesem jahr nichts anbrennen lässt. So konnte Caroline Heuser dann auch den Einerkajak über die 500m Strecke mit 5 Sekunden Vorsprung für sich entscheiden. Im Einerkajak über die 2000m Langstrecke setzte sich Caroline direkt im Start vom Feld ab und vor ein einsames Rennen alleine vor dem Feld her, dass sie mit 17 Sekunden Vorsprung vor der ersten Verfolgerin gewann. Damit sicherte Caroline dem AKC Oberhausen zwei Meistertitel.

Deutlich mehr Spannung herrschte im Kanumehrkampf aus den Teilbereichen 100m Kajak-Sprint, dem athletischen Schlussweitsprung, einem 1500m Lauf sowie einem abschließendem 1000m Kajak Rennen. Nach dem Sprint und dem Weitsprung in Führung liegend fiel Caroline Heuser durch den 19. Platz im 1500m Lauf deutlich zurück, erreichte jedoch noch das Finale der ersten neun. Das abschließende 1000m Kajakrennen gewann Heuser mit 6 Sekunden Vorsprung und sicherte sich damit die Vizemeisterschaft. Neela Hankle belegte im Einerkajak über die 5000m Langstrecke der weiblichen Jugend den neunzehnten Platz.

Gute Ergebnisse zeigten auch die Herren Junioren und Leistungsklasse mit Marlon Assing, Tobias und Niklas Heuser. Im Einerkajak der Herren Junioren über die 100m Distanz sicherte sich Marlon Assing das B- Finale und erzielte dort einen guten achten Platz. In den Zweier- und Viererkajaks der Renngemeinschaft des KV NRW erreichte Marlon jeweils einen achten und einen neunten Platz. In den Rennen der Herren Leistungsklasse starteten Tobias und Niklas Heuser in den Einerkajaks über die 200m, 500m und 1000m sowie den Renngemeinschaftsbooten des KV NRW. Im Einerkajak über die 500m Strecke konnte Tobias Heuser einen hervorragenden achten Platz erzielen. Im zweiten NRW-Viererkajak über die 500m wurde er vierter, vor seinem Bruder Niklas, der im dritten Viererkajak des KV NRW an den Start ging. Einen weiteren vierten Platz fuhr Niklas Heuser im NRW- Viererkajak über die 1000m Strecke ein. Im Zweierkajak über die 500m belegte der Junioren- Weltmeister ebenfalls einen fünften Platz. In der abschließenden Langstrecke im Einerkajak über 5000m sicherte sich Tobias Heuser den sechsten Platz, Niklas Heuser belegte im selben Rennen Platz zwölf. In der Langstrecke der Herren Junioren belegte Marlon Assing Platz 22.