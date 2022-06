Den längsten Tag des Jahres nutzten 8 Mitglieder des VfL Bergheide am Mitsommer-Lauf in Duisburg teilzunehmen.

Das war ein Ereignis der besonderen Art, das frühe Aufstehen hatte sich gelohnt. Eine tolle Atmosphäre und eine wunderbare Laufstrecke durch den Wald zwischen den Seen der Sechs Seenplatte in Duisburg. Der Start war um 5:17 Uhr in den Sonnenaufgang hinein. Zur Auswahl stand eine 5 und 10 km Strecke.

Laufen und Walken möglich



Für den VfL Bergheide liefen die 5 km Kirstin Schellenberger (W50 0:36,32), Christine Petrich (W35 0:37,47) und Duc Tri Ngyen (M45 0:40,38). Sabine Zell , Monika Weißenfels und Angela Schütt wollten über 10 km die erwachende Natur genießen. Sie erreichten das Ziel in 1:23,10 bzw 1:30:00.

Monika Hinz und Helga Grozde hatten sich ebenfalls für die 10 km als Walkingrunde entschieden und eine Zeitvorgabe von 100 Minuten geplant. Kann man so etwas planen, mutig mutig. Auf der zweiten Runden fühlten auch die beiden sich sehr einsam, nur das morgendliche Vogelgezwitscher und die ersten Sonnenstrahlen, welche es durch die Bäume schafften, waren ihre Begleitung. Hinter der Brücke am Yachthafen wartete dann im Ziel das Empfangskomitee des VfL Bergheide auf sie. Das Ziel erreichten die beiden in 1:40,34. Ein schönes Erlebnis für alle. Im nächsten Jahr wird garantiert wieder mitgelaufen.