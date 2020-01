Bei den diesjährigen Regionalmeisterschaften in Rhede gewannen die Leichtathleten der DjK SG Tackenberg zahlreiche Medaillen.

Der U20 Zehnkämpfer David Zeisel war dieses Mal der erfolgreichste Athlet. Er gewann den Hochsprung mit einer Höhe von 1,78m außerdem wurde er Zweiter im Weitsprung mit einer Weite von 5,84m.

Der Zehnkämpfer Yannick Smajlovic ,das erste Jahr in der U18, gewann den Lauf über die 60m Hürden in einer Zeit von 9,16 sek. und wurde Vierter im Hochsprung mit einer Höhe von 1,68m . Dieser Wettkampf galt als Vorbereitung für die anstehenden Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf in drei Wochen in Leverkusen.

Auch Jule Goddinger startete gut in die neue Saison. Sie wurde in ihrem ersten Jahr der Klasse U18 über die 60m Hürden Vierte mit einer Zeit von 10,30 sek. Jule startete auch über die 60m, hier erreichte sie am Ende Platz 10 mit einer Zeit von 8,73 sek.

Trainer Ralf Ruhrmann war hochzufrieden mit dem Auftakt und spricht für eine erfolgreiche Saison.