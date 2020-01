Für 24 junge Menschen ging es sehr sportlich in das Jahr 2020. Die Basketballer des TC Sterkrade, die Sterkrade 69ers, richteten ein Wintercamp aus. Erstmals unter der sportlichen Leitung des jungen Coaches Aref Noori konnten sich die teilnehmenden Jungen und Mädchen vom 2.1. bis 4.1. richtig austoben.

Neben ganz viel Basketball, gab es natürlich auch Raum neue Freundschaften zu schließen und sich auszutauschen. In mehreren Wettbewerben wurden auch wieder reichlich Preise an den Mann gebracht. Die Vollverpflegung war natürlich auch wieder inbegriffen.

„Eine wirklich runde Sache! Qualität und Spass müssen Hand in Hand gehen bei der sportlichen Freizeitbetreuung. Aref in der Funktion als Campleiter hat seinen Job mehr als nur gut gemacht. Er führt die 69ers Camptradition nahtlos weiter. Es gab ausschließlich positives Feedback von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, als auch von den Eltern. Das freut mich als Organisator dieser Camps ungemein.“ so Camp-Organisator Christian Bloch

Das nächste Camp steht auch schon wieder in den Startlöchern! Vom 14.04. bis zum 17.04. ist das Ostercamp 2020 geplant.

Die Sterkrader Basketballer verlosen diesmal einen Startplatz im Ostercamp 2020. Wie eure Eltern den Platz für euch ergattern können?

Ganz einfach! Beantwortet folgende Frage:

„Welcher deutsche Spieler hat als erster Deutscher mit seinem Team die NBA Meisterschaft gewonnen?

Ist es

a) Dirk Nowitzki,

b) Dirk Yeswitzki,

oder C) Dirk Maybewitzki

Sendet die Antwort und eure Kontaktdaten (Name, Alter, Telefonnummer) per Email an bloch.69ers@web.de. .

(Teilnahmebedingungen: Mitglieder der TC Sterkrade 1869 e.V. Basketballabteilung sind von der Verlosung ausgeschlossen. Außerdem dürfen auch Campteilnehmer und Campteilnehmerinnen des Wintercamps 2020 nicht an der Verlosung teilnehmen. Zudem kann jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin nur EINMAL an der Verlosung teilnehmen)

EInsendeschluß ist der 20.03.2020! Die Gewinnerin oder der Gewinner werden telefonisch kontaktiert.