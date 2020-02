(JTH) 15.02.20 – Bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften der männlichen Jugend unter 15 Jahren im Judo schaffte es Mackenzie Petrich vom Judo-Team Holten bei dem ranghöchsten Turnier für diese Altersklasse auf Platz neun. In zehn Gewichtsklassen wurden die Titel unter 157 Judokas vergeben.

Für den 14jährigen Holtener Mackenzie Petrich war es der erste Auftritt auf größerer Bühne. So brauchte er einige Zeit, um ins Turnier zu finden. In seinem ersten Kampf ( -55 kg) unter 18 Teilnehmern geriet er zunächst gegen einen deutlich kleineren Gegner mit einer Waza-ari-Wertung in den Rückstand, doch Petrich ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er kam immer besser in den Kampf und glich mit einem Waza-ari-Wurf aus. Nun ging es im Boden weiter. Hier setzte Petrich erfolgreich zu einem Armhebel an und gewann den Kampf.

Rückstand aufgeholt, Kampf gewonnen

In der zweiten Partie jedoch hatte der Holtener Schüler dem körperlich kräftigeren Gegner nicht viel entgegenzusetzen und musste sich geschlagen geben. Die folgende Begegnung in der Trostrunde begann Petrich dennoch mit großer Motivation. Schnell ging er mit Waza-ari in Führung, aber Petrichs Kontrahent hatte ebenfalls Biss und griff immer wieder an. Der Holtener verteidigte lange sehr gut, doch am Ende erwischte sein erfahrenerer Gegner den richtigen Moment zum entscheidenden Ippon-Wurf. Damit beendete Mackenzie Petrich das Turnier auf dem neunten Platz. Mehr unter www.judo-team-holten.de.