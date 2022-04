Kanurennsport: Niklas Heuser startet gut in neue Saison

Gut in die Wettkampfsaisson 2022 startete der Juniorenweltmeister von 2019 Niklas Heuser zur ersten Rangliste des Deutschen Kanu Verbandes. Nach einem schnellen Vorlauf über die 500m ging der 20jährige den Zwischenlauf etwas zu "gewollt" an, erreichte jedoch sicher das C- Finale und belegte hier einen guten zweiten Platz. Schwer fielen Niklas Heuser, in Juniorenzeiten eher ein Spezialist für die 500m und 1000m Distanzen, die Rennen über die 250m- Strecke. Mit einem Sieg im C-Finale und einer Zeit, die für eine gute Platzierung im B-Finale gereicht hätte, war er dann auch zufrieden. Über die 1000m Distanz erreichte Niklas Heuser dann das B-Finale und belegte dort einen guten vierten Platz.

Nach der Essener Frühjahrsregatta vom 22.04. bis 24.04. geht es für Niklas Heuser, der seine Ausbildung zum Inspektor beim Kreis Mettmann in Vollzeit durchläuft und im Gegensatz zur Konkurrenz nur im Nachmittagsbereich trainieren kann, am 27./28.04. mit dem zweiten Teil der Rangliste in Duisburg.