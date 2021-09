Nicht bei den Reinigungseinsätzen am Rhein waren Trainer und Vorstandsmitglieder der DJK SG Tackenberg beteiligt, sondern im Sterkrader Stadion. Dort musste die Tribüne von Glasscherben, weggeworfenen Pappbechern, Zigarettenkippen und Müll befreit werden, da der Verein Ausrichter der Regionsmeisterschaft für die Klassen U14 und U16 ist. Da auch der Diskuswurf angeboten wird, erfolgte auch die Reparatur des Netzes. Dieser Wettkampf beginnt am Samstag, dem 18.9.21 um 10Uhr.

Im Stadion gilt die 3G-Regel für die Teilnehmer, Betreuer und Besucher und Abstandspflicht..

In den Innenräumen (z.B. Toiletten) ist eine FFP2- oder OP-Maske zu tragen, die Mund und Nase abdeckt.

E. Weber