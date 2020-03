Trotz Krise fit bleiben

Die Corona Krise ist mittlerweile für niemanden mehr weit entfernt. Ich habe vor etwas mehr als einer Woche noch zu den Menschen gehört, die den ganzen Trubel nicht verstehen konnten. Natürlich waren die Infektionsraten in all den Ländern deutliche Kennzahlen, aber irgendwie erschloss sich mir nicht, warum dieses neuartige Virus so viel gefährlicher als die alljährliche Grippe sein soll. Das änderte sich dann schnell, als die Lage sich hier bei uns in Deutschland so weit zuspitzte, dass die Regierung von heute auf morgen Schulen schloss und weitere Maßnahmen ergriff, um das öffentliche Leben so stark wie möglich einzuschränken. Diese Reaktion war meiner Meinung nach auch sinnvoll, damit Leute wie ich aufwachen. Für mich ist es zwar schwer, den Kontakt zu meinen Freunden und Verwandten so gering wie möglich zu halten, aber für eine gewisse Zeit ist das völlig in Ordnung, sofern es dem Zweck dienlich ist. Besorgt bin ich eher um meine Fitness. Fitnessstudios besuche ich zwar ohnehin nicht, da ich gerne flexibel in meinen sportlichen Aktivitäten bleibe, aber ich frage mich derzeit schon, wie der regelmäßige Sport in den nächsten Wochen aussehen kann. Grundsätzlich wird sich für mich aber wahrscheinlich nicht allzu viel ändern. Ich jogge gerne, gehe hin und wieder schwimmen oder halte mich mit unterschiedlichen Übungen zu Hause fit. Eigentlich die beste Voraussetzung in diesen Zeiten. Schwimmen funktioniert momentan zwar nicht, aber da ich sowieso lieber jogge, passt es zur Zeit noch. Was allerdings, wenn die befürchtete Ausgangssperre kommt? Dann werde ich mir das Joggen wohl klemmen müssen, habe aber immer noch meine Übungen für zu Hause. Da das mit der Zeit langweilig wird, habe ich mich für gewisse online Fitnesskurse angemeldet. Manche Anbieter wollen uns in dieser Krise helfen und nebenbei vielleicht noch etwas Werbung machen, indem sie ihr Angebot für eine gewisse Zeit kostenlos anbieten. Daher denke ich, dass man auch durchaus fit durch die Krise kommen kann. Schreibt mir doch gerne, wie ihr euer Sportprogramm angepasst habt.