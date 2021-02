Tief betroffen musste der VfL Bergheide die Nachricht über den plötzlichen Tod von Jürgen Dickhoff hinnehmen.

Jürgen Dickhoff gehörte dem Verein bereits seit 70 Jahren an. In seiner Jugend spielte er erfolgreich in der Handballmannschaft und konnte hier viele Erfolge verbuchen. Mit Engagement und Fairness verschaffte er sich schnell einen guten Ruf über den Verein hinaus.

Später wechselte er zur Leichtathletik und zeichnete sich dort besonders in den Disziplinen Kugelstoßen und Laufen aus. Hier konnte er sich oft die Vereinsmeisterschaft sichern.

Auch als Übungsleiter machte er sich um den Verein besonders verdient. Seit 1995 führte er zahlreiche Mitglieder an den Sport heran. Gleich drei große Gruppen betreute er wöchentlich und konnte durch seine menschliche und humorvolle Art immer wieder die Sportler auch für das Sportabzeichen motivieren. Er selbst legte das Abzeichen 39mal ab und war auch damit als Vorbild überzeugend.

2012 wurde er für seine besondere Verdienste um den Verein mit dem Josef-Pähler-Pokal ausgezeichnet.

Bis zum Schluss war Jürgen Dickhoff sportlich aktiv. Durch die Coronapandemie war er in den letzten Wochen fast täglich walkend unterwegs. In der Vorwoche hatte er so noch 81 Kilometer bewältigt.

Daher trifft sein plötzlicher Tod im Alter von 79 Jahren seine Vereinsfreunde umso heftiger. Jürgen hinterlässt im Verein eine riesige Lücke welche nur schwer wieder zu füllen sein wird. Der Verein wird seiner stets in Ehren gedenken. Seine Familie mit seiner Frau Helga hat in diesen schweren Stunden das Mitgefühl des gesamten Vereins.