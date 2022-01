Ab Donnerstag, dem 03.02.2022, beginnt in der Jacobischule an der

Teutoburger Str. 285, 46119 Oberhausen, ein Yoga-Kurs der DJK SG Tackenberg.

Der Kurs umfasst 12 Einheiten und findet donnerstags zwischen 18.00 –

19.00 Uhr statt. Die letzte Trainingseinheit ist am 12.05.2022. Der Kurs

pausiert am 17.02 und in den Osterferien.

Der Kurs wird geleitet von Jochen Müntjes. Er lädt herzlich zum

Hatha-Yoga-Unterricht ein.

Mit Atemübungen (Pranayama), Körperstellungen (Asanas) und Entspannung

(Shavasana) wird er den Wert und Nutzen von Yoga vermitteln

Mehr Informationen zum Kurs gibt es auf der Homepage unter

djk-sg-tackenberg.de, per Mail an g.leitzgen@djk-sg-tackenberg.de oder

telefonisch unter 0208 / 608237.