Die Stadtbibliothek Oberhausen hat eine Spendenaktion für Kinderbücher gestartet. Anlass ist der Internationale Kinderbuchtag, der jährlich am 2. April gefeiert wird. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Geschichten sind wie Flügel, mit denen ihr täglich abheben könnt“.

Auch hier in Oberhausen gibt es bedauerlicherweise viele Kinder, die keine oder nicht besonders viele Bücher besitzen. Damit auch diese Kinder – sei hier geborene oder hinzugezogene – auf den Flügeln der Geschichten abheben können, ruft die Stadtbibliothek alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Kinderbücher zu spenden. Eine große Verteilaktion gibt es dann im Rahmen des Feierabendmarktes am Donnerstag, 28. April, auf dem Saporishja-Platz.

Abgabeschluss 26. April

Wer also noch gut erhaltene Kinderbücher besitzt und diese spenden möchte, kann sie noch bis zum Dienstag, 26. April, an der Infotheke in der Zentralbibliothek, Langemarkstraße 19 bis 21, abgeben. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags von 10.30 bis 13.30 Uhr.