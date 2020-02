Ein Abend in Pink und Schwarz

Am vergangenen Freitag gab es an der Lindnerstraße in Oberhausen einen verrübergehenden

Farbwechsel statt dem allen bekanntem Rot Weiß des Niederrheinstadions wurde es plötzlich Pink Schwarz .Das hatte den Grund das die KG Eisenheim Zick Zack e.V zur Ordensmartinee eingeladen hatte .Es war eine kleine aber feine Martinee mit einem schönen Programm für die Tänzerischen Darbietungen zeigten die Garden der KG Eisenheim Zick Zack e.V einen tollen Gardetanz. Selbstverständlich dürfte auch dea Solomariechen der Gesllschaft Emma nicht fehlen auch sie tanzte tadellos. Zu Gast waren neben der Tollitäten der Stadt die Essen Prinzengarde 1928 e.V.