Am vergangenen Wochenende gab es tatsächlich in Andre’s Biergarten ein Hauch von karnevalistischen Sommerfest.

Trotz der schlechten Nachrichten vom Karnevalsgipfel bei dem am Freitag definitiv beschlossen wurde das die Karnevalssesion 2020/21 ohne Karnevalszüge und ohne Saalveranstaltungen statt finden wird. Diese Nachricht stimmt natürlich jeden Jeck traurig aber die Gesundheit geht vor. So sahen das auch die Gäste der Sommerfestveranstaltung. Einige Gesellschaften des Oberhausener Karnavals waren vertreten. Zwar durfte nur an den Tischen gefeiert weden und man durfte sich nur mit der Mund-Nasen Bedeckung auf dem Gelände bewegen, der Stimmung brach es trotzden keinen Zacken aus der Krone. Für die Stimmung sorgten die Tanzgarde der 1 KG Königshardt, sowie die Garde der KG Glück Auf. Auch Miri gab mit ihrem Programm ihr Bestes. Die Coverband Matrix heitzte dem Publikum so richtig ein. Zu guter letzt wurde es very british den ndie Garde der blauen Funken rießen das Publikum in ihren Bann.