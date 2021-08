(JTH) 27.08.2021 – Am 26. August hatte das Judo-Team Holten seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Es war die erste nach der Corona-Zwangspause und der Rückblick ebenfalls davon geprägt.

So fiel der Sportbericht entsprechend kurz aus – es hat praktisch seit März 2020 kein Sportbetrieb stattgefunden –, dennoch ist das Fazit insgesamt positiv : Finanziell steht das JTH auf solidem Fundament und es hat nur wenige Kündigungen seitens der Mitglieder gegeben. Im Gegenteil gab es sogar einen Zuwachs zu verzeichnen. „Ob Online-Training, unsere Nikolaus-Aktion, das Kreuzweg-Workout oder die Schnitzeljagd, das JTH hat Kreativität gezeigt und Zusammenhalt bewiesen. Es ist schön zu sehen, dass das honoriert wird“, so der alte und neue erste Vorsitzende Ralf Najdowski.

Zusammenhalt und Zuwachs

Während Najdowski also sowie Marcel Lauer als Geschäftsführer in ihren Ämtern bestätigt wurden, standen bei den Posten des zweiten Vorsitzenden und der Kassenwartin Personalwechsel an: Denny Koppers übernimmt fortan als neuer zweiter Vorsitzender die Aufgaben von Uwe Szynalski, Nadine Schlimok tritt die Nachfolge als Kassiererin von Ulrike Impelmann an. „Zwar verlassen uns mit Uwe und Ulrike zwei sehr geschätzte Kollegen. In Denny und Nadine haben wir aber zwei hervorragende Nachfolger gefunden, die genauso engagiert dabei sein werden“, begrüßte Najdowski die neuen Kolleg:innen im geschäftsführenden Vorstand. Bestätigt wurde der erweiterte Vorstand mit Christian Petrich für die Mitgliederverwaltung, den Sportwarte Frank Koppers und André De Nicolo sowie der Pressewartin Alexandra Hagenguth. Jennifer Petrich und Kirsten De Nicolo nehmen weiterhin zusammen mit Niklas Gansser die Jugendvertretung wahr. Weitere Informationen auf der Website des Vereins.