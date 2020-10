In Zeiten von Corona sollte an Bedürftige gedacht werden Ganz besonders in diesem Jahr sollte man an die Menschen denken, denen es in der Gesellschaft nicht so gut geht, sagt die Oberhausener Tafel. Aufgrund der Einschränkungen, die durch die Pandemie notwendig sind, ist es für viele Menschen sehr viel schwerer geworden, sich im Leben zurecht zu finden.

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Freude. Aus diesem Grund bittet die Tafel, mit hübsch verpackten Geschenken den Kunden ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten.

Diese Pakete können ab Dienstag, 17. November, jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 10 bis 15 Uhr und an den drei Adventssamstagen, 28. November, 5., und 12. Dezember, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Tafelkirche an der Gustavstraße, Ecke Buschhausener Straße abgegeben werden. Letzter Abgabetag ist Donnerstag, 17. Dezember.

Gut beschriften

Die Pakete sollten nett verpackt und gut beschriftet sein, sodass die Mitarbeiter der Oberhausener Tafel bei der Ausgabe, kurz vor Heiligabend, leicht unterscheiden können, ob das Geschenk für ein Mädchen oder einen Jungen, für eine Familie, eine Frau oder ein Mann ist.

Inhalt der Pakete kann sein: Kaffee, Kekse, Pralinen oder alles was haltbar ist, aber auch kleine Geschenke wie Puzzle, Lego oder Bücher sind gern gesehen. Der Wert eines Paketes sollte zwischen zehn und 15 Euro liegen.