Am Mittwoch, 10. Februar, findet bundesweit der Tag der Kinderhospizarbeit statt.

Der Tag soll auf die Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und deren Familien aufmerksam machen sowie in der Gesellschaft ein Bewusstsein für die Arbeit der Kinderhospize schaffen.

Das grüne Band hat eine hohe symbolische Bedeutung für den Tag. Es steht als Zeichen für Hoffnung und dafür, dass sich immer mehr Menschen an die Seite der Kinder und Jugendhospizarbeit und damit an die Seite der betroffenen Familien stellen.

Die Stoag unterstützt das ambulante Kinderhospiz Möwennest nun schon im dritten Jahr. In diesem Jahr mit Informationen auf den Busmonitoren und dem grünen Band an den Busspiegel. Damit fährt die Solidarität sozusagen durch unsere Stadt.

Außerdem werden auf dem Wochenmarkt in Sterkrade am 10.02. von 8.00 – 12.00 Uhr grüne Bänder von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen verteilt.

Dazu steht der Tag in diesem Jahr unter dem Motto „ Lass Deutschland grün erleuchten“ und dafür lässt die EVO die Fenster des alten Kraftwerkhauses an der Danziger Straße grün leuchten.