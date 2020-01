Vampire bei den Liricher Müllschluckerm

Was für ein Abend im Ebertbad. Unter den Motto „Tanz der Vampire“ zog der LKG Präsident Ronny (Ronald Kram) mit seinen Paginnen ins Ebertbad ein. Eigentlich hätte man das Motto auch „Time to say Good Bye“ nennen können denn Ronny marschierte zum letzten mal als Sitzungs-und Vereinspräsident ein. Wie man sich vorstellen kann gab es Emotionen ohne ende.Sie reichten bis zum Stadtprinzen DirkI(Loege) so zog er ins Ebertbad ein um die Gesellschaft in der sein Vater Jupp (Josef Loege) vor 25 Jahren selbst Mitglied war.Prinz Dirk I wurde mit einer riesigen Collage mit Fotos aus der Prinzenzeit des Vaters und seiner aktullen Session begrüßt. Da blieb kein Auge trocken und es sollten nicht die letzten gewesen sein. Nicht das nun vermutet wird das es sich auch mit den Vampiren nicht um ein Trauerspiel in dieser Veranstaltung handelt.Ganz im gegenteil die Albatrose und Nippeser Bürgerwehr aus Köln trockneten die Tränen ganz schnell. Am ende der Veranstaltung hängt der sympatische Präsident symbolisch seine Kappe an den Hacken denn bis Aschermittoch hat er noch das sagen bei der LKG.