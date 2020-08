Fußgänger aber auch die Fahrer schützen – zusätzlich zu dem täglichen Job in der Stadt Oberhausen ist dies ein klares Ziel der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO).

Aus diesem Grund rüstet die Stadttochter ihre schweren Müll-Lkw und Kamerawagen kontinuierlich mit Abbiegeassistenten nach. Mittlerweile sind knapp 20 Fahrzeuge, die täglich auf den Straßen in Oberhausen unterwegs sind, mit einem kombinierten Kamera- und Sensorsystem ausgestattet.

Im Rahmen der „Aktion Abbiegeassistent“, einem Förderprogramm vom Bundesverkehrsministerium, war dies möglich. Jetzt wurden die Wirtschaftsbetriebe von Bundesminister Andreas Scheuer für ihr Engagement ausgezeichnet und sind seit dem 8. Juli offiziell Sicherheitspartner des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).

Moderne Fahrzeugflotte

„Diese Auszeichnung ist gleichzeitig unsere Selbstverpflichtung, alle unsere Lkw noch vor dem verbindlichen Einführungsdatum auf EU-Ebene mit entsprechenden Assistenten nachrüsten“, erklärt Geschäftsführer Karsten Woidtke. Die verbindliche Einführung auf EU-Ebene wird voraussichtlich 2022 geschehen. Außerdem verpflichten sich die Sicherheitspartner ausschließlich Neufahrzeuge mit Abbiegeassistenten anzuschaffen. „Das ist bei uns schon seit über zwei Jahren der Fall. Alle Neufahrzeuge haben Abbiegeassistenten ab Werk verbaut oder werden umgehend von unser Werkstatt damit ausgestattet“, so Woidtke.

Damit geht die WBO einen weiteren Schritt, um die Sicherheit auf den Straßen von Oberhausen zu verbessern und damit Bürger sowie die eigenen Mitarbeiter so gut es geht vor Unfällen zu bewahren.

"Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer liegt mir sehr am Herzen, deswegen begrüße ich es ausdrücklich, dass die WBO in moderne Technik ihrer Fahrzeugflotte investiert und diese mit den Abbiegeassistenten ausrüstet", sagt dazu die Aufsichtsratsvorsitzende Sonja Bongers.