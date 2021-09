In der aktuellen Sitzung des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Oberhausen ist der turnusmäßige Vorsitzwechsel erfolgt: Henrike Eickholt, Geschäftsführerin des ver.di Bezirks Ruhr-West (Essen, Mülheim und Oberhausen), hat den Vorsitz übernommen. Die bisherige Vorsitzende Elisabeth Schulte, Geschäftsführerin des Unternehmerverbandes mit Sitz in Duisburg, übernimmt den stellvertretenden Vorsitz.



„Bereits seit vielen Jahren habe ich die Möglichkeit mich im Verwaltungsausschuss der Arbeitsagentur einzubringen und die Arbeit der größten Dienstleisterin am Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu begleiten,“ betont Henrike Eickholt. „Die letzten Monate haben abermals gezeigt, wie wichtig die Arbeit der Arbeitsagenturen ist. Mit der Auszahlung des Kurzarbeitergeldes konnten zum Beispiel tausende Arbeitsplätze in Oberhausen und Mülheim gesichert werden. Dies ist nur ein Beispiel für die Systemrelevanz der Arbeitsagenturen.“

Als lokales Selbstverwaltungsorgan der Arbeitsagenturen arbeitet der Verwaltungsaus-schuss zur Erfüllung der gesetzlichen Ziele und Aufgaben der Arbeitsagenturen vertrauensvoll mit ihnen zusammen und übernimmt eine Beratungsfunktion. Der Ausschuss besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern und ist mit Vertretern der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und öffentlichen Körperschaften besetzt. Dadurch sind die Gruppen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber als Vertreter der Beitragszahler zur Arbeitslosenversicherung in die Gestaltung der Geschäftspolitik der Bundesagentur für Arbeit eingebunden. Die Mitglieder werden auf Vor-schlag der jeweiligen Gruppe durch den Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit berufen. Turnusgemäß wechselt der Vorsitz des Verwaltungsausschusses zwischen der Gruppe der Arbeitnehmer und der Gruppe der Arbeitgeber.