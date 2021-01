Der Kreuzungsbereich Bebelstraße/Roonstraße wird bis zum 11. Januar fertiggestellt und komplett wieder für den Verkehr freigegeben.

Ab dem 12. Januar beginnt der letzte Bauabschnitt. Dieser erstreckt sich auf der Bebelstraße im Teilstück zwischen der Alleestraße und der Concordiastraße. Die Zufahrten von der Straße Am Förderturm von und in Richtung Bero-Einkaufscenter sind dann in diesem Bauabschnitt nicht möglich. Hinweistafeln für die Zuwegung zum Bero-Einkaufscenter werden entsprechend aufgestellt. Die Arbeiten im letzten Bauabschnitt sollen bis zum 15. Februar abgeschlossen werden. Umleitungsstrecken werden entsprechend eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich den geänderten Gegebenheiten anzupassen.