Dramatischer Rettungseinsatz der Feuerwehr am Sonntagmittag (25. Oktober): Mit einem Rettungshubschrauber wurde eine Frau, die schwere Brandverletzungen erlitten hatte, nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht. Der Brand hatte sich in einem Haus an der Schleiferstraße ereignet, der Helikopter landete auf dem Rewe-Parkplatz am Europaring.



Weil ein Heimrauchmelder Alarm geschlagen hatte, wurde die Feuerwehr um 11.50 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle ist die Feuerwehr Ratingen von einer Mieterin aus dem betroffenen Wohnhaus in Empfang genommen worden. Sie teilte mit, dass das Feuer bereits aus sei, aber dass sich die Mieterin der betroffenen Wohnung starke Verbrennungen zugezogen habe.

Hubschrauber angefordert

Der Führungsdienst machte sich ein Bild von der Lage und alarmierte sofort den Notarzt zur Einsatzstelle. Die Patientin wurde umgehend durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Aufgrund der Schwere der Verbrennungen, ca. 30% der Körperoberfläche mit einer Verbrennung II. Grades, ist über die Kreisleitstelle Mettmann ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle angefordert worden.

Nachbarin griff beherzt ein

Nachdem die Patientin soweit medizinisch für den Transport versorgt war, wurde sie mit dem Rettungswagen zum Rewe-Parkplatz gebracht und dort der Hubschrauber-Besatzung übergeben. Die Frau wurde in ein Krankenhaus für Schwerbrandverletzte geflogen.

Die Nachbarin war durch den Heimrauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden. Da die Tür der betroffenen Wohnung offen war, entdeckte sie sofort die schwer verletzte Nachbarin. "Durch das beherzte Eingreifen der Mieterin konnten weitere Verbrennungen bzw. Verletzungen der Patientin verhindert werden", lobt die Feuerwehr in ihrem Bericht.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Ratingen, die freiwilligen Einheiten des Löschzuges Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, das Notarzteinsatzfahrzeug des Kreises Mettmann, der Rettungshubschrauber aus Duisburg sowie die Polizei.