Die Ratinger Liebfrauenschule spendete 1.000 Euro für den Ausbau einer Schule in Matema.

Schulleiter Christoph Jakubowski überreichte zusammen mit Schülersprecher Bastian Goldmann einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro der Ratinger Liebfrauenschule kurz vor Ende des Schuljahres an Father Bruno von der „Primary und Secondary School“ in Tansania.

Der Geistliche stattete zusammen mit den Initiatoren des Sozialprojektes, Sigrid und Rudi Wiebringhaus, der Liebfrauenschule einen persönlichen Besuch ab.

Bei dieser Gelegenheit informierte er über die konkreten Fortschritte beim Ausbau der Schule in Matema.

Dabei besuchte Father Bruno die Klassen 5a und 9d der Liebfrauenschule, um den Schülerinnen mit Filmaufnahmen einen anschaulichen Eindruck von der Situation vor Ort zu vermitteln. Die LFS-Kids waren begeistert von den stetigen Entwicklungsschritten beim Sozialprojekt ihrer Schule. Sie nutzten die Gelegenheit, dem Geistlichen viele Fragen in englischer Sprache zu stellen.

So ist der aktuelle Spendenbetrag der LFS Ratingen speziell für die Errichtung von Schlafräumen für Internatsschüler gedacht.