"Arbeitslos - was nun?" heißt eine Online-Veranstaltung, in der die Agentur für Arbeit Mettmann einen Überblick gibt, welche Möglichkeiten sich im Rahmen der Zusammenarbeit für die Kunden bieten. Die gleiche Online-Veranstaltung wird am Dienstag, 21. Juni sowohl um 10 Uhr als auch um 16 Uhr angeboten. Sie dauert rund 90 Minuten.

Die Agentur für Arbeit informiert Menschen, die arbeitslos werden, darüber, wie die Arbeitsagentur sie unterstützt und wie Termine bei der Arbeitsagentur vorbereitet werden können. Es werden Onlineprodukte und -medien vorgestellt und erklärt, wie diese die Arbeitssuche unterstützen können. Außerdem werden die wichtigsten Informationen und Angebote der Arbeitsvermittlung erläutert, wie beispielsweise die berufliche Weiterbildung oder Stellensuche.

Passende Angebote erkennen

Die Teilnehmer lernen die Abläufe und Möglichkeiten kennen und werden in die Lage versetzt, die für sie passenden Angebote zu erkennen und zu nutzen.

Zum Abschluss beantworten die Mitarbeiter der Arbeitsagentur noch die individuellen Fragen der Teilnehmer.

Anmelden für Online-Veranstaltung

Wer an der Veranstaltung „Arbeitslos - was nun?“ teilnehmen möchte, kann sich unter Mettmann.BiZ@arbeitsagentur.de dafür anmelden.