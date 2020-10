Die Westfälische Volkssternwarte im Stadtgarten Recklinghausen hat ein spannendes Programm zusammengestellt. Warum nicht mal nach den Sternen greifen?

Den Himmel fotografieren

Im Hörsaal der Sternwarte erklärt Dr. Tom Fliege an vier Abenden, wie sich Sonne, Mond, Planeten, Sterne, Nebel und Galaxien am besten fotografieren lassen. Die Auftaktveranstaltung zu seinem Workshop beginnt am Mittwoch, 28. Oktober, um 18 Uhr. Weitere Termine: 4., 11. und 18. November. Wenn das Wetter mitspielt, wird im Anschluss jeweils der aktuelle Sternenhimmel beobachtet und die Astrofotografie mit einer Digitalkamera erklärt. An warme Bekleidung denken! Teilnehmen kann jeder ab 16 Jahren, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Der Kurs kostet 50, erm. 30 Euro (zum ersten Termin bar mitbringen). Es gibt 25 Plätze. Anmeldung unter Tel. 02361/23134.

Galaktische Winde

In den letzten etwa 30 Jahren hat sich herausgestellt, dass Galaxien nicht nur ruhig und stetig ihre Sterne bilden, sondern auch Phasen extremer Aktivität durchleben. In dieser Zeit bilden die Sterne in „Starbursts“ nahezu explosionsartig in wenigen Gebieten, oft konzentriert im Zentrum der Galaxie. Was es damit auf sich hat, erläutert Dr. Dominik Bomans am Mittwoch, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr.

Geisterstunde im Planetarium

In einer lustig-gruseligen Gespensterstunde gehen Kinder ab acht Jahre den Ursachen des Gespensterglaubens auf den Grund. Es zeigt sich: Viele geisterhafte Geschichten und auch Märchengestalten wie Drachen und Wölfe haben etwas mit den Sternen, Finsternissen und Planeten zu tun. Die Geisterstunde beginnt am Freitag, 30. Oktober, um 16 Uhr im Planetarium.

Major Tom & Ziggy Stardust

Ältere Semester kommen an Halloween ab 20 Uhr auf ihre Kosten. Tom Fliege nimmt sie unter dem Dach des Planetariums mit zu einem Trip an der Seite von Major Tom und Ziggy Stardust. Mit der Musik von David Bowie geht es auf den Mond und zum Mars. Karten für 8, erm. 6 Euro unter Tel. 02361/23134.

Die Nächte von Namibia

Das Land im südlichen Afrika ist nicht ohne Grund ein Eldorado für Astrofotografen. In der Trockenzeit zwischen Mai und September sind mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viele trockene und klare Nächte zu erwarten. In diesem Vortrag wird die Astrofarm Kiripotib in der Savanne Afrikas vorgestellt, wo der Referent Rainer Sparenberg zehn fantastisch klare Nächte nutzen konnte.Neben Detailaufnahmen von astronomischen Objekten konnten auch sehr schöne Panoramaaufnahmen von der Milchstraße fotografiert werden. Beginn am Freitag, 2. November: 19.30 Uhr im Hörsaal.

Sind wir allein im All?

Existiert irgendwo im Weltall fremdes Leben? Diese Frage ist besonders faszinierend und deshalb wird auch intensiv nach neuen Planeten und nach Spuren und Signalen fremden Lebens geforscht. Wie findet man Exoplaneten bei fremden Sternen und was wissen wir heute schon über die Möglichkeit einer zweiten Erde? Werden wir vielleicht von Außerirdischen angefunkt oder sogar besucht? Antworten für Kinder ab acht Jahre gibt Selim Incirkuş am Mittwoch, 4. November, ab 17 Uhr (Hörsaal).

Auf dem Weg zum Großen Knall

Das unstete Leben massereicher Sterne stellt Dr. Kerstin Weis am 4. November um 19.30 Uhr im Hörsaal vor. Sterne unterscheiden sich sehr stark in ihren Eigenschaften. Die Sonne zählt zu den vergleichsweise kleinen Sternen. Einige sehr massereiche Sterne durchlaufen eine extrem unstete Phase. In dieser Phase variieren die Helligkeit, der Radius und der Sternwind, weiterhin können eruptive Ausbrüche auftreten.

Sofern nicht anders angegeben, beträgt der Eintrittspreis 3, erm. 1,80 Euro.