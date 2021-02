Der Rhein schwappt auch in Rees über die Ufer und lockt damit viele Schaulustige an. Die Stadt hat der aktuellen Corona-Situation entsprechend, für den Großraum der Rheinpromenade Maskenpflicht angeordnet. Bis auf wenige Ausnahmen wurden diese Auflagen von den Besuchern akzeptiert.

In seiner wöchentlichen Corona-Videobotschaft forderte Bürgermeister Christoph Gerwers die Reeser auf, am Wochenende lieber zu Hause zu bleiben und den Bereich zu meiden: "Sie kennen doch unseren Rhein, und werden sicher zu einer anderen Zeit Gelegenheit haben, sich den Rhein auch noch mal anzusehen.

Auch wenn das Hochwasser schon spektakulär aussieht, richtig gefährlich wird es wohl nicht für Reeser werden. "Das Hochwasser ist für uns noch kein Grund nervös zu werden", erklärte Holger Friedrich, der Geschäftsführer des Deichverbands, der sich sich persönlich einen Überblick über die Situation am Rhein verschaffte, "das ist für uns eher ein kleines Übungshochwasser."