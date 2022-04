Unser Leser Norbert Muesch aus Rees macht sich Gedanken zum Thema Wohneigentum und sendet uns folgenden Leserbrief zu ...

Ein Haus zu bauen oder allgemein Wohneigentum zu erwerben war schon immer nur realistisch für eine begrenzte Anzahl an Menschen, entweder solche, die in wohlhabenderen Verhältnissen aufgewachsen waren, geerbt oder zumindest ein ausreichend hohes und regelmäßiges Einkommen hatten, um einen Kredit zu bekommen. Das ist ungerecht, in der Tat.

Allerdings könnte das diesbezügliche weitere Auseinanderdriften der Gesellschaft auch als Chance wahrgenommen werden, einmal grundsätzlich über das Thema "Wohneigentum" nachzudenken. Worum geht es denn hier überhaupt? Eigentlich doch darum, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat, ausreichend groß und bezahlbar. Unbestritten, dass es gerade jetzt deutlich beruhigender ist, nicht vom guten Willen eines Vermieters abhängig zu sein und - zumindest als Neubauender - über Wärmedämmung und Energiequelle mitentscheiden zu können. Aber brauche ich unbedingt ein ganzes Haus? Und muss mir mein Wohnraum auch unbedingt selber gehören? Wer Eigentum hat, hat auch eine große Verantwortung, muss immer genügend große Summen in der Hinterhand haben für Reparaturen, Sanierung etc., was den Einzelnen auch überfordern kann. Alternativen können Eigentümergemeinschaften, Genossenschaften und in letzter Instanz Kommune oder Land als Eigentümer und Vermieter sein.

Paradox beim ganzen Thema Wohnen ist, dass einerseits immer mehr neu gebaut wird, was mit erhöhtem Flächen-, Material- und Energieverbrauch einher geht, während gleichzeitig jahrelang Wohnraum verfällt oder zumindest leer steht wie beispielsweise im ehemaligen Reeser Krankenhaus. Mancher der Neubauenden wäre sicher - ob als Käufer oder Mieter - mit eventuell geringerer bereits vorhandener Wohnfläche zufrieden, wenn er dafür dann im Gegenzug auch weniger bezahlen müsste.

Norbert Müsch, Rees