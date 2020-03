Am Samstag freuten sich Bürgermeister Frank Tatzel, die Gleichstellungsbeauftragte Karin Becker und die Künstlerin Deborah Marschner über einen ausgebuchten Kreativ- Workshop „Frauen auf Draht“, der anlässlich des Internationalen Frauentages im Haus der Generationen stattfand.

Jede Teilnehmerin gestaltete mit Hilfe von Deborah Marschner ihre eigene Nana, - eine Figur nach dem Modell der berühmten Skulpturen der Künstlerin Niki de St. Phalle. Die Figuren regen dazu an, über Kraft, Freude und Weiblichkeit nachzudenken. Die individuellen Besonderheiten machen dabei den besonderen Charme aus. Die Frauen gingen mit großer Begeisterung an die Arbeit.

Bürgermeister Frank Tatzel zeigte sich beeindruckt und wies in seinem Grußwort darauf hin, dass im Sinne der Gleichberechtigung der Geschlechter in der hiesigen Stadtverwaltung die Frauenquote eine gute Entwicklung genommen hat. In politischen Gremien sei allerdings immer noch eine Schieflage zu Gunsten der männlichen Repräsentation zu verzeichnen. Er nahm Bezug auf das Paritätsgesetz, das in manchen Bundesländern bereits eingeführt wurde. Es bleibt zu vermuten, dass dieses Thema über die nächsten Jahre in der Gleichstellungsarbeit einen breiten Raum einnehmen wird.