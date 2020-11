Sein traditionell großer Auftritt auf dem Marktplatz musste pandemiebedingt ausfallen, doch dafür ging Sankt Martin auf Tournee zu den Grundschulen und Kitas im Stadtzentrum.

Die erste Station führte den heiligen Mann und seinen Rappen zur Grundschule St. Peter.

Dort empfingen ihn die Kinder mit leuchtenden Augen über ihren Masken und hielten ihre selbstgebastelten Laternen in die Höhe. Sie genossen eine Aufführung der Martinsgeschichte und bestaunten das große, schwarze Pferd und seinen Reiter. Auf die Begleitung der Eltern und gemeinsames Singen mussten sie jedoch verzichten. „Durch Eure Rücksichtnahme schützt Ihr die Gesundheit anderer“, sagte Schulleiterin Michaela Joost und betonte: „Deshalb seid Ihr für mich alle kleine Sankt Martins.“

Das örtliche Martinskomitee hatte die abgespeckte Version der Martinsfeier in enger Absprache mit den Schulen und Kitas entwickelt. Dazu gehörte ferner der beliebte Laternen-Wettbewerb, den in St. Peter die Klasse 3d gewann.

Vereinspräsident Clemens Geßmann bedankte sich bei Vorstand Frank-Rainer Laake für die 1.000-Euro-Extraspende der Sparkasse am Niederrhein. "Die habe den Kindern das Martinsfest gerettet", so Geßmann, "weil die traditionelle Haustürsammlung ja nicht möglich gewesen sei." Auch Edeka Kusenberg habe sich finanziell engagiert.