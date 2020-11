Am frühen Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Hauptstraße in Sprockhövel ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleinkraftrades wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst in das EVK gebracht werden.

Die Rufe von Hunderten von Zugvögeln, die sich über der Unfallstelle zwecks Bildung einer Formation zum Weiterflug versammelt hatten, waren deutlich zu hören. Der Verkehr auf der Hauptstraße kam nämlich kurzzeitig zum Erliegen.

Der Rückstau der Verkehrsteilnehmer dorfabwärts begann beim Kreisverkehr bei Rewe und reichte dorfaufwärts von der Zwiebelturmkirche bis zur Unfallstelle.

Der Rettungswagen stand auf der Gegenfahrbahn und versorgte den verletzten Fahrer des Kleinkraftrades. Durch einen abgestellten Polizeiwagen kamen die LKW dorfaufwärts an diesem nicht mehr vorbei, dadurch entstand der Rückstau.

Der eigentliche Unfall entstand, als eine PKW-Fahrerin aus einer Ausfahrt auf der Hauptstraße herausfuhr und mit einem auf der Hauptstraße dorfaufwärts fahrenden Kleinkraftrad kollidierte.

Innerhalb weniger Minuten nach Alarmierung waren auch Feuerwehr-Kräfte des Löschzuges Niedersprockhövel an der Einsatzstelle, um auslaufende Betriebsmittel aufzunehmen.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei löste sich dann der Rückstau zügig auf.

Statistik: In Sprockhövel gab es im Jahre 2019 750 Verkehrsunfälle, dabei wurden 104 Personen verletzt.