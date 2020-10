Während das Spitzenspiel der Fußball-Oberliga Westfalen zwischen dem Holzwickeder SC und der TSG Sprockhövel wegen des Kontaktsportverbots im Kreis Unna abgesagt werden musste, verlor Niederrhein-Oberligist Sportfreunde Niederwenigern bei der SpVg Schonnebeck mit 1:2.

Oberliga Niederrhein: SpVg Schonnebeck - SF Niederwenigern 2:1 (1:1). Vier Tage nach dem 5:1-Kantersieg über den Cronenberger SC wurden die "Wennischen" im Essener Norden kalt erwischt. Bereits nach zwei Minuten brachte Dennis Abrosimov den Favoriten in Führung. Die Gäste wirkten jedoch nicht geschockt, kamen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kento Wakamiya (19.) zum Ausgleich und begegneten Schonnebeck auf Augenhöhe.

Dann allerdings gelang Luka Bosnjak (81.) das entscheidende 2:1. „Das Spiel hätte eigentlich unentschieden ausgehen müssen“, ärgerte sich Sportfreunde-Trainer Marcel Kraushaar nicht nur über die Niederlage, sondern auch über die seiner Meinung nach unberechtigte Rote Karte für Paul Schütte wegen einer "Notbremse".

Landesliga Westfalen 2: SC Obersprockhövel - TSV Weißtal 3:2 (2:1). Da Tabellenführer Rot-Weiß Erlinghausen spielfrei war, eroberte der SCO die Spitze. Allerdings ließ der Favorit nach früher 2:0-Führung durch Tore von Lamine Diame (17.) und Niklas Niedergethmann (22.) stark nach. Nach dem Anschlusstreffer der Weißtaler (45.) stellte Moritz Schrepping (49.) zwar kurzzeitig den Zwei-Tore-Abstand wieder her, doch nach dem zweiten Gegentor (56.) mussten die Gastgeber um den Sieg bangen „Für mich war das die schlechteste Saisonleistung. Aber solche Spiele passieren", meinte Trainer Robert Wasilewski.

Landesliga Westfalen 3: SpVgg Horsthausen - SG Welper 2:0 (0:0). Im Spitzenspiel ließ die SGW in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten ungenutzt. Die Gastgeber aus Herne schlugen hingegen zweimal (55. und 82.) eiskalt zu. "Leider hat uns vor dem Tor das Quäntchen Glück gefehlt“, so SGW-Trainer Seung-Man Hong.