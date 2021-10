Ein Brandloch in einer Tischdecke sorgte heute früh, Donnerstag, 7. Oktober, zu einem Einsatz der Feuerwehr Kamen.

„Ausgelöster Heimrauchmelder“ lautete das Stichwort für der Einheiten des Löschzuges II ( Methler, Wasserkurl und Westick) sowie für die hauptamtliche Wache und den Rettungsdienst, die um 03:07 Uhr in die Einsteinstraße alarmiert wurden.

Nach kurzer Erkundung konnte bei einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses deutlich Brandgeruch wahrgenommen werden.

Nachdem die Anwohner in Sicherheit waren, wurde die Wohnung von dem Angriffstrupp unter Atemschutz inspiziert.

Eine Tischdecke war versengt worden und hatte wohl den Rauchmelder ausgelöst.

Die Wohnung wurde mit einem Lüfter vom Rauch befreit. Danach konnte die Polizei übernehmen. Die Anwohner des Hauses durften anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Glücklicherweise verfügen alle Wohneinheiten dieses Mehrfamilienhauses über Heimrauchmelder. So konnte schlimmeres verhindert werden und niemand kam zu Schaden.

Freiwillige Feuerwehr

Von den 30 Einsatzkräften waren 21 aus den Löschgruppen Wasserkurl, Westick und Methler dabei. Es handelte sich bei diesen Einsatzkräften um Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die um 3 Uhr morgens vermutlich in ihren Betten lagen und trotzdem sofort zur Hilfe eilten.