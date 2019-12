Die Liebesgeschichte von Lilli und Willi könnte die Vorlage für einen Film im Fernsehen oder für einen historischen Roman sein. Mehr als tausend Briefe aus dem zweiten Weltkrieg: Feldpost von der Front, geschrieben voller Sehnsucht und Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Jahrzehntelang lagen diese unzähligen Briefe im Keller des Sohnes, der seinen Vater in den letzten Kriegstagen im April 1945 verloren hat. Erst jetzt findet Eberhard Jungvogel die Kraft, sich damit noch einmal auseinanderzusetzen.

„Als damals die Nachricht kam, dass mein Vater gefallen war, hat meine Mutter tagelang geweint. Es war eine schreckliche Zeit“, erinnert sich der 77-Jährige. Auch dieser Brief befindet sich im historischen Nachlass. Geschrieben wurde er von einer Krankenschwester, die einen sterbenden Soldaten in einen Berliner Luftschutzkeller gezogen und medizinisch versorgt hatte. „Dieser Soldat war mein Vater Wilhelm“, erklärt Eberhard. „Die Sanitäterin hat meiner Mutter ein paar mal geschrieben und ganz genau berichtet, was wohl passiert sein musste.“

Im Luftschutzkeller verblutet

Eberhards Vater war in eben besagtem Luftschutzkeller verblutet. Ein Durchschuss durch den Kiefer des jungen Soldaten, der sich an diesem Tag bei Straßenkämpfen in Berlin-Treptow gegen die rote Armee befand.

Letzte Schlacht in Berlin

Wilhelm Jungvogel hinterließ eine Ehefrau, einen Sohn und mehr als tausend Liebesbriefe von der Front. Am Ende eines jeden Kriegstages muss er jeweils einen Brief verfasst haben:

„Mein liebes, süßes Lilliken! Habe einige Stunden Ruhe und die will ich gleich dazu nutzen, Dir ein Lebenszeichen von mir zu geben. Erst habe ich mal wieder ordentlich gegessen und mich gewaschen. Seit einer Woche war dies nicht nicht möglich. Zum Essen war uns allen der Appetit vergangen und zum Waschen keine Zeit. Mir geht es gut und ich bin gesund.

Wir müssen hier ungefähr in dem Abschnitt sein, wo Dein Vater im 1. Weltkrieg gekämpft hat. Wir wollen alles in Gottes Hand legen. Es küsst Dich nochmals Dein Willi. “, schrieb Wilhelm beispielsweise im 30. Juni 1941 an seine Lilli.

Wann kommt Papa heim?

Eberhard, der noch keine drei Jahr alt war, als sein Vater fiel, weiß aus Erzählungen der Verwandten, dass sein Vater ein wundervoller und liebenswerter Mensch gewesen sein musste. In den unzähligen Briefen und Postkarten wird diese Liebe deutlich.

Oft malte der Vater an den Rand ein kleines Bild oder sprach in einem selbstverfassten Vers den Sohn persönlich an. Der Dreijährige sollte wohl begreifen, dass es einen Papa gab, der bald nach Hause käme und dann für ihn da sei.

Wilhelm kam tatsächlich auch ein paar mal auf Heimurlaub zurück. In den ersten Kriegsjahren noch in stolzer Uniform. Später gab es nur noch Feldpost. Den letzten Brief erhielt Lilli im Februar 1945 von ihrem Willi, der mit seiner Kompanie nach Berlin-Treptow versetzt worden war.

Erst jetzt holt er die Briefe aus dem Keller hoch

Einige Jahre später folgte noch amtliches Schreiben, dass Wilhelm Jungvogel auf einem Soldatenfriedhof in Berlin-Treptow beigesetzt worden sei. „Doch ich wollte nie dorthin. Ich musste mit diesem Teil meiner Kindheit abschließen“, erklärt der Sohn. „Für eine nähere Vater-Sohn-Beziehung und für einen Abschied hatte ich niemals Gelegenheit. Meine Mutter Lilli hat übrigens nicht wieder geheiratet und ist im Alter von 88 Jahre in unserem Haus in Velbert gestorben.“

Hintergrund

Die Schlacht um Berlin war das letzte bedeutende Blutvergießen des zweiten Weltkrieges. Die Kämpfe dauerten vom 16. April bis zum 2. Mai 1945 und hatten die Besetzung Berlins, der Hauptstadt des deutschen Reiches, durch die rote Armee zur Folge. Beteiligt waren zudem einige polnische Einheiten.

Die Schlacht um Berlin forderte Schätzungen zufolge über 170.000 Gefallene und über 500.000 verwundete Soldaten sowie den Tod mehrerer zehntausend Zivilisten. Es existieren im Übrigen keine genauen Zahlen über die Verluste beider Seiten.