Dies ist keine schöne Geschichte mit einem "Happy End", vielmehr ein brutales und reales Beispiel dafür, was hilflosen Tieren passieren kann.

Angefangen hatte das Drama am ersten Weihnachtstag mit einer Suchmeldung auf Ebay-Kleinanzeigen. Ein achtwöchiger Husky-Welpe galt in Bergkamen als vermisst. Wer hat ihn gesehen?

Gefunden wurde er schließlich völlig unterkühlt und verdreckt in einem Kellereingang in Weddinghofen. Nach der Erstversorgung bei einer Bergkamener Tierärztin musste der geschwächte Welpe in die Tierklinik Duisburg-Kaiserberg zur Weiterbehandlung überwiesen werden. Seitdem bangen die Tierfreunde Kamen um das Leben des kleinen Huskys namens Sky.

"Alles was wir über diese Geschichte wissen, klingt sehr verworren", erklärt Regina Müller, Vorsitzende der Tierfreunde Kamen, die bereits versucht hat, die Angelegenheit aufzuklären.

Wer ist dafür verantwortlich?

Auf der Homepage der Tierfreunde Kamen ist Folgendes zu lesen:

"Laut unseren Erkenntnissen wurde die Hündin, welche gestern morgen u.a. über ebay Kleinanzeigen gesucht wurde, vom ursprünglichen Besitzer an Bekannte abgegeben.

Diese Bekannte ging nachts mit der Hündin Gassi, kam allerdings ohne den Welpen zurück.

Sie erzählte ihrem Partner angeblich, dass die Hündin unterwegs verstorben sei und sie sie direkt beerdigt hätte. Dies würde zumindest erklären, weshalb die Praxis der Tierärztin voll mit Erde war und die Hündin schlimme Krampfanfälle hatte.

Angeblich hätte die Dame dann, ohne Wissen des neuen Halters, den Husky per ebay Kleinanzeige gesucht.Uns kommt sowohl die Geschichte als auch die Hintergründe sehr suspekt vor. Der Kontakt zum Züchter, der Sky verkauft hatte, brachte ebenfalls kein Licht ins Dunkel , da er auch keine klaren Aussagen zum Verbleib der Kleinen machen konnte.

Sky, ehemals Vika, hatte Untertemperatur, musste an den Tropf, es wurde ihr Blut abgenommen und versucht sie zu stabilisieren.

Soweit wir wissen, wurde die Hündin auf Anraten der Tierärztin nach Duisburg in die Klinik gebracht.

Leider liegen uns momentan noch keine weiteren Informationen vor.

Da die kleine Sky bereits bei Ankunft in der Tierarztpraxis in einem schlechten Zustand war, hoffen wir natürlich das Beste."



Regina Müller ärgert sich, dass es so schwer zu sein scheint, Licht in diese Angelegenheit zu bringen. "Diese Geschichte ist einfach furchbar. Mir fehlen die Worte."

Die Tierfreunde Kamen haben bereits Anzeige bei der Polizei erstattet, die jetzt in diesem Fall ermittelt wird.

Näheres über den gesundheitlichen Zustand des kleinen Welpen und über den Fortgang der Ermittlungen berichten wir zu einem späteren Zeitpunkt hier an dieser Stelle.