Seit Tagen wurde die Katze in Bergkamen bereits vermisst.

Gestern Mittag wurde sie dann endlich gesehen: Hoch oben in den Baumwipfeln im Waldstück an der Nachtigallstraße.

Die Besitzer entdeckten das verängstigte Tier in einer Höhe von über zehn Metern und wussten nicht, wie sie das Kätzchen herunterholen sollten.

Ein Anruf bei den Tierfreunden Kamen genügte und die Vorsitzende Regina Müller wurde aktiv: „Eine Kollegin hat sofort die Feuerwehr angerufen und die Helfer sind auch umgehend zur Tierrettung gekommen.“

Ende gut, alles gut am späten Samstagabend: Das Kätzchen ist zwar stark unterkühlt, hat aber jetzt wieder festen Boden unter den Pfoten. Sie muss allerdings erst einmal zum Tierarzt.

Die Tierfreunde danken der schnellen und entschlossenen Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr.