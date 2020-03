Die ev. Kindertagesstätte Arche Noah in Bergkamen-Rünthe ist seit dem heutigen Montag bis zum 18.März geschlossen. Bei einem Kind der Einrichtung wurde das Coronavirus nachgewiesen.

Alle Mitarbeiter*Innen und Kinder sind vom Gesundheitsamt des Kreises aufgefordert worden, bis zur Klärung weiterer Ansteckungen in häuslicher Quarantäne zu bleiben.

Am letzten Wochenende wurden alle Familien und Erzieher*Innen von der Einrichtungsleitung über die Schließung persönlich informiert. Die Untersuchung all derer, die in direktem Kontakt zu dem infizierten Kind standen, erfolgt durch das Gesundheitsamt. Dabei stünde die Einrichtungsleitung sowie die Leitung des Kindergartenwerkes in engem Kontakt mit den Behörden - heißt es auf der Homepage des ev. Kirchenkreises Unna.

In der Zwischenzeit wird die Einrichtung gereinigt und desinfiziert.

Kreis-Gesundheitsdezernent Uwe Hasche zur aktuellen Entwicklung in Sachen Coronavirus: „Wir testen die Kinder der Bergkamener Kita und eine dritte Klasse einer Grundschule in Bergkamen. Unsere kreiseigene Förderschule, die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, bleibt bis einschließlich Montag, 16. März geschlossen. Auch dort werden Personen getestet.“

Weitere Auskünfte können erst in den nächsten Tagen erfolgen, wenn weitere Erkenntnisse auch über mögliche weitere Infektionen vorliegen.