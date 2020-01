Das Kamener Hospiz in der Kämerstraße in Kamen, freut sich über eine Spende in Höhe von 1210,73 €. Die Frauengruppe „einfach Himmlisch" aus Methler, übergab das Geld.

Eingenommen hatten es die Spenderinnen mit ihrem Stand auf dem "Margareten Weihnachtsmarkt" in Methler.