Von Dienstagnachmittag, 17. November, bis Mittwochmorgen, 18. November, kletterten unbekannte Täter auf ein Carportdach am Fichtenweg und schlugen von dort eine Fensterscheibe ein.

Unna. Sie stiegen dadurch in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter Tel. 02303/921 3120 oder 921 0.