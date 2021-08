Benjamin Weiermann (36) aus Unna ist Skateboarding-Influencer und hat sich auf Instagram eine ständig wachsende Community mit bereits über 12.500 Followern aufgebaut. Davon leben kann er allerdings noch nicht, obwohl ihn ständig kommerzielle Kopperationsangebote erreichen erreichen. Wie gehts nun weiter?

Der Beruf des Influencers liegt vor allem bei jungen Leuten im Trend. Ständig online, Top-Fotos und Videos, am besten "vierundzwanzig-sieben" - rund um die Uhr - live und in Farbe. Ja, so stellen sich die meisten den voll coolen Social Media-Job vor. Doch bis es soweit ist, braucht man einen langen Atem und vor allem jede Menge Abonennten, die es interessiert, was man den ganzen Tag so treibt.

Bennis Leidenschaft gilt seinem Hobby, dem Skateboardfahren. Begonnen hat er damit allerdings erst recht spät, damals war er ist. "Es war auch ein totaler Zufall", verrät der mittlerweile 36-Jährige. Durch ein Video-Game sei er zum Skaten gekommen und ist dann dabei geblieben.

Übrigens hat Benni auch schon einige Skateboard-Workshops bei der Stadt Unna für Kinder und Jugendliche angeboten und das soll auch in Zukunft wieder stattfinden. Denn Skateboard-Fahren ist cool. "Und auch die Klamotten in dieser Szene finden großen Anklang", weiß Benjamin Weiermann. Dazu ist er auch schon einige bezahlte Kooperationen eingegangen. "Gerne dürfen es auch mehr werden", lacht er. Immerhin hat er schon über über 12.500 Abonennten. Das sei für Deutschland ziemlich viel, meint er. Allerdings sei das auch nicht mit den USA zu vergleichen. Zu den "Top10" der Skateboard-Influencer zählt der Unnaer daher nocht nicht. "Ein langer Weg. Ich will ihn aber gerne gehen", so Benni, der sein Hobby nur zu zum Beruf machen möchte.

Benni würde das Skateboardfahren gerne beruflich als Influencer ausüben. Denn das ist seine Leidenschaft.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Denn im Internet und im Umgang mit Socal Media kennt sich der 36-Jährige sich aus. Auch die Schattenseiten des anonymen Netzes sind ihm bestens bekannt. Er kann aber mit Hass-Kommentaren gut umgehen. Außerdem sei die Skater-Community eine recht friedliche , wie er meint.

Für seine Community im Kreis Unna hat er an dieser Stelle noch ein paar Tipps: "Ich fahre oft herum und suche gute Plätze zum Skaten, die ich dann auf meinem Kanal veröffentliche", erklärt er.

"In Unna-Massen an der Hansastrße ist beispielsweise ein guter Skatepark", verrät er. "Und in Kamen im Postpark. Zudem gibt es im Königsborner Kurpark eine Inlineranlage. In Bönen liegt der Skatepark lhinter der Goetheschule an der Wolfgang-Fräger-Straße."