Die Gemeinschaftspraxis Dr. med. Maria Christodoulou und Dr. med. Sonja Luig impft am Freitag, 27. August, zwischen 14 und 19 Uhr und am Samstag, 28. August, zwischen 9 und 18 Uhr in ihren Praxisräumen Allee 7a in Holzwickede alle impfwilligen Kinder und

Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren.

Die Terminvereinbarung ist ab sofort und bis Dienstag, den 24. August um 8 Uhr über die HOMEPAGE der Gemeinde Holzwickede unter folgendem Link möglich.

Mitzubringende Unterlagen sind dem Link auf der Homepage zu entnehmen. Bei eventuellen Rückfragen steht Ihnen die Gemeinschaftspraxis unter der Rufnummer 02301/8618 gerne zur

Verfügung.