Der alte Spielplatz in Sundern-Recklinghausen war in die Jahre gekommen. Jetzt wurde ein neues, multifunktionales Spielgerät angeschafft aus Stoffen, die komplett aus Recycling gewonnen wurden und extrem haltbar sein sollen.

Dass der alte Spielplatz in Recklinghausen in die Jahre gekommen war, hatte Sunderns Bürgermeister Ralph Brodel auf seinem Dorfrundgang in Recklinghausen im vergangenen Jahr immer wieder gehört. „Da wurde eben auch deutlich, dass es mittlerweile wieder viele junge Familien gibt, mit entsprechend jungen Kindern. Dadurch gibt es einen klaren Bedarf, den wir abdecken müssen.“ Nach der fachlichen Prüfung wurde diese Einschätzung auch im zuständigen Fachbereich geteilt und alles Weitere veranlasst. Haushaltsmittel wurden bereitgestellt, die Ausschreibung vorgenommen und nach Freigabe des Haushalts 2020 wurde das neue Spielgerät bestellt. „Das dauert sicher manchmal ein wenig länger, aber wir als öffentliche Verwaltung sind an viele Vorgaben gebunden“, so Brodel. "Dafür wurde das neue Spielgerät aber auch gleich eines, welches noch Jahre gleich gut bleiben wird und selbst ökologisch hohen Standards entspricht." Denn bei der Neubeschaffung haben die technischen Dienste der Stadt gleich auf eine möglichst robuste, langlebige und servicefreundliche Lösung gesetzt.

Komplett aus Recycling



„Damit hat sich durch den Dorfrundgang nicht nur eine Aufwertung für den Spielplatz in Recklinghausen ergeben, sondern auch ein neuer Umgang bei der Neubeschaffung von Spielgeräten“, so Ralph Brodel. Bei dem jetzt durch die technischen Dienste der Stadt aufgestellten multifunktionalem Spielgerät wurden nur Stoffe verwendet, die komplett aus Recycling gewonnen werden und extrem haltbar sind. "Dadurch entfallen viele der jährlichen Reparaturarbeiten, die bei anderen Materialien viel Personal und Zeit binden."