Unna. Am Freitag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr, findet ein Konzert am Pestalozzi-Gymnasium (PGU) statt. Im Rahmen des "Take 5 Festivals" werden die PGU Bigband und das Jazzesemble der Technischen Universität Dortmund (TU) im Forum des Pestalozzi-Gymnasiums zu hören sein. Das Jazzensemble der TU besteht hauptsächlich aus Studenten des Studiengangs Lehramt Musik und hat sich in den letzten Jahren zu einem Ensemble entwickelt.

Dieses Mal werden sowohl Gesangsnummern von Earth, Wind & Fire und moderne Jazzarrangements zu hören sein. Die Bigband des Pestalozzi-Gymnasiums spielt seit 2002 unter Leitung von Mirko Adden und bildet seitdem eine musikalische Talentschmiede Unnas. Aus ihren Reihen sind zahlreiche Nachwuchsmusiker hervorgegangen, die übers Musikstudium den Schritt zum Berufsmusiker gegangen sind.

Stilistisch bewegt sich die PGU Bigband überwiegend im Funk und Pop/Rock Genre, ergänzt um einige Swing/Bebop Stücke. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Stücke von Radiohead. 2020 erreichte sie beim Landeswettwerb "Jugend jazzt" den zweiten Platz.

Nach fast zweijähriger Bühnenabstinenz, Digitalproben und Proben mit Abständen betritt die BigBand des PGU in vollständig neuer Besetzung die Bühne. Der Einlass ist um 19 Uhr und die Karten kosten 5 Euro, 3 Euro ermäßigt, im Vorverkauf im Sekretariat und an der Abendkasse. Die 3G-Regel muss eingehalten werden.