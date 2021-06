Nach dem Verlust eines lieben Menschen bleiben Angehörige oft allein. Die neue Situation stellt vor ganz besondere Herausforderungen. Das letzte Jahr hat dies noch verstärkt. Hier setzt die Trauerreise des Evangelischen Kirchenkreises Unna mit der Diakonie Ruhr-Hellweg an. Trauernde werden eingeladen, neue Wege und Formen für das eigene Weiterleben zu finden. Eine Woche auf Spiekeroog Mitte Juni bietet dafür Gelegenheit.

„Es ist eine unserer ersten Reisen, die wir wieder anbieten,“ betont Renata Ettelt vom Reisedienst der Diakone Ruhr-Hellweg und fügt hinzu: "Jetzt können wir wieder planen und deshalb sind hier noch Plätze frei."

Die Reise findet schon vom 13. bis 20. Juni dieses Jahres statt und führt in das Haus Barmen auf der Nordseeinsel Spiekeroog.

Menschen in vergleichbarer Situation

Die beiden Pfarrerinnen Helga Henz-Gieselmann und Renate Weißenseel begleiten die Gruppe. „Wir möchten, dass die Teilnehmenden mit Menschen in einer vergleichbaren Situation ins Gespräch kommen, in die eigene Seele horchen, neue Impulse aufnehmen und den Zauber und die Kraft der Naturgewalten hautnah erleben“, so die Seelsorgerinnen. „So kann es gelingen, dass Menschen in ihrer Trauer an einem wohltuenden Ort in geschützter Atmosphäre Leben neu einatmen.“

Alle Infos und die Anmeldung

Alle Infos zur Reise sowie Anmeldung unter: www.diakonie-reisedienst.de/reisearten/trauerreisen oder unter der kostenlosen Tel. 0800/5890257.