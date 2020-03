Das letzte Heimspiel der Saison gegen ASV Hamm Westfalen fand am 08.03.2020 in der Römerberg Sporthalle statt. Ziel der Mannschaft war es die Meisterschaft Verlustpunkt frei zu gewinnen.

Der SUS Oberaden war ab der ersten Minute hellwach. Im Spiel gegen den ASV Hamm spielte der SUS Oberaden sehr konsequent und sicher, auch die Torabschlüsse waren gut. Nach

15 Minuten stand es bereits 11:2.

Bis zur Pause wurde eine

19: 4 Führung herausgespielt.

Der SUS Oberaden ging auch nach der Pause wieder sehr konzentriert in die Partie und ließ den ASV Hamm nicht mehr ins Spiel kommen. Die gut gestaffelte Oberadener Abwehr war nur schwer zu überwinden und der SUS Oberaden wechselte ordentlich durch, so daß alle Spieler reichlich Spielanteile bekamen. Am Ende wurde ein

34: 12 Heimsieg eingefahren.

Mit 38:0 Punkten und 601: 332 Toren

wurde die C-Jugend Mannschaft des SUS Oberaden nach dem Abbruch der Saison Kreismeister im Kreis Hellweg.

Die Mannschaft aus Oberadener und Overbergern Spieler haben eine erfolgreiche Saison gespielt.

Neben der Kreismeisterschaft wurde auch der Kreispokal gewonnen. Bei zwei hochkarätigen Turnieren wurde einmal der erste und der zweite Platz belegt.

Die meisten Jugendlichen in der Mannschaft rücken jetzt in die B-Jugend auf. Der SUS Oberaden hat bereits ein neues Ziel, er will mit Spielern aus Alt- 2004 und Jungjahrgang 2005 in der nächsten Saison 2020/2021 Oberliga spielen.