Kreis Unna. „ Unser Ziel ist es, mit einer sehr breit gefächerten Aktion dafür zu sorgen, dass sich bedürftige Menschen, soziale Einrichtungen und Institutionen im Kreis Unna dafür bewerben. Sie sollen von den Fördergeldern profitieren, die wir im Rahmen der Preisvergabe ausschütten werden“, so Helge Rosenstengel, Vorsitzender der Dr. Jürgen Gesling Stiftung.



Zu diesem Zweck hat die Stiftung den „Dr. Jürgen Gesling Preis“ ins Leben gerufen und ihn mit mindestens 40.000 Euro dotiert. Aufgeteilt soll das Geld dann mehreren Organisationen sowie Personen zu Gute kommen. „Laut Satzung können wir Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sowie der Erziehung unterstützen. Zusätzlich Aus- und Weiterbildungen sowie in Notlage geratene Bürgerinnen und Bürger“, beschreibt Rosenstengel. Gleichzeitig schränkt er ein: „Sportangebote oder ein Satz neuer Trikots für den Fußballverein sind damit eindeutig nicht gemeint.“

Ablauf und Aufruf

Damit sie sich beteiligen können, müssen Bedürftige lediglich eine E-Mail mit der Begründung, warum sie den Preis verdient haben, an die Stiftung senden. Der Link ist per Klick auf das Dr. Jürgen Gesling-Preis-Logo unter https://dr-gesling-stiftung.de/wie-wir-foerdern abrufbar.

„Die ersten Bewerbungen sind bereits eingegangen und werden zunächst gesammelt und gesichtet. In den Vorstandssitzungen, die immer um Nikolaus herum stattfinden, werden wir dann entscheiden, wer wieviel Unterstützung erhält“, erläutert der Vorsitzende. Förderzusagen werden dann Anfang Dezember verschickt. Um die positive Wirkung für die Region weiter zu verstärken, ruft die Stiftung alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen im Kreis Unna auf, sich ebenfalls finanziell einzubringen: „Spenden Sie an unsere Stiftung und helfen Sie uns, dafür zu sorgen, dass es dort ankommt, wo es in Unna, Lünen, Werne, Kamen, Fröndenberg oder Selm benötigt wird!“

Unterstützung von Tafel Unna und jüdischer Gemeinde

Parallel zum Dr. Jürgen Gesling Preis vergibt die Stiftung das ganze Jahr über Einzelspenden. Davon profitierten seit dem Tod des Stiftungsgründers und Namensgebers im Jahr 2015 bereits unterschiedlichste Einrichtungen in der Region. So gingen beispielsweise jeweils 10.000 Euro an die jüdische Gemeinde Unna und die LebensLuft Wohngemeinschaft Unna. „Für die Tafel und ihre extrem wichtige Arbeit in Unna haben wir das bislang umfangreichste Hilfsprojekt gestemmt und ein ganzes Gebäude samt Grundstück kaufen können“, blickt der Vorsitzende zurück.

Weitere Informationen unter: https://www.dr-gesling-stiftung.de/