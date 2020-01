Gemeinsame Bewegung und Freizeitspaß für die ganze Familie

Lust auf Bewegung und Freizeitspaß mit der ganzen Familie? Das neue Jahr startet sportlich: Unnas Familien können jetzt gemeinsam aktiv werden.

Dazu laden die ‚AOK-Sportel-Sonntage‘ ein. Gemeinsam mit dem Sportverein „Rot-Weiß“ Unna ruft die AOK NordWest an insgesamt sieben Sonntagen bis zum 23. Februar alle interessierten Familien zum ‚Mitsporteln‘ auf. Los geht’s am Sonntag, 12. Januar, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Sporthalle der Katharinenschule an der Bornekampstraße 1. Familien aus Unna können je nach Lust und Laune klettern, balancieren, Ballspiele machen und Neues ausprobieren.

Vor allem Familien mit ihrem Nachwuchs im Kindergarten- und Grundschulalter können gemeinsam das offene Bewegungsangebot in der Sporthalle der Katharinenschule nutzen. Dort ist ein vielfältiger Bewegungsparcours aufgebaut, in dem Familien genau das tun können, was im Alltag oft zu kurz kommt: gemeinsam toben, spielen, lachen und Neues ausprobieren. Dazu ist weder eine Anmeldung noch eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Eine Familien-Tageskarte kostet vier Euro, eine Einzel-Tageskarte 1,50 Euro. Vereinsmitglieder erhalten einen vergünstigten Eintritt.

Kinder, die mindestens dreimal teilgenommen haben, können am 23. Februar bei der großen Abschlussverlosung tolle Spiele gewinnen. Und zum Abschluss gibt es für die kleinen Besucher ein ‚Bonbon‘ oben drauf. Das Maskottchen Jolinchen wird vor Ort sein und gemeinsam mit den Kindern Sporteln sowie die Gewinne der Abschlussverlosung an die Kinder überreichen.

In vielen Familien kommt Bewegung zu kurz. Nach der vom IGES-Institut durchgeführten Umfrage spielt für jede dritte Familie körperliche Aktivität in der Freizeit überhaupt keine Rolle. Ein Grund könnte der zeitliche Stress von Eltern sein, den 35 Prozent der Befragten als größten Belastungsfaktor ansehen. Den größten Gefallen tun Eltern ihren Kindern, wenn sich alle gemeinsam bewegen. Infos zum Angebot gibt es bei „Rot-Weiß“ Unna unter Tel. 02303/ 12402 oder bei der AOK unter Telefon 0800 2655-502439.